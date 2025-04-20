قنصلية أمريكية في العراق تصدر توضيحاً بخصوص منح التأشيرات

وذكرت القنصلية في بيان، "قم بتعبئة نموذج (DS-160) بنفسك، فأنت المسؤول شخصياً عن التأكد من أن جميع المعلومات الواردة في نموذج DS-160 عبر الإنترنت صحيحة ودقيقة".وتوجّه القنصلية الأميركية طلباً مماثلاً للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة لهذا البلد: "قم بتعبئة النموذج بنفسك أو اطلب المساعدة من مصدر موثوق. تجنب الأخطاء والأمور التي قد تؤدي إلى الاحتيال، لكي لا تفقد المقابلة. إن استخدام المعلومات من نموذج DS-160 لشخص آخر يعتبر احتيالاً وقد يؤدي إلى إلغاء المقابلة، مما قد يجعلك غير مؤهل للحصول على ".تأشيرة (DS-160) هي أحد أنواع التأشيرات التي تمنحها أميركا للأشخاص الذين يرغبون في زيارة البلاد، ويُشار فيها إلى أن الشخص الذي يحصل على التأشيرة لا يحق له طلب والبقاء كلاجئ.