محافظة تحذر من موجات نزوح جماعي

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل ، ان "مشاكل التصحر والتلوث تهدد بموجات هجرة من محافظات الوسط والجنوب باتجاه مناطق ، مما قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وجغرافية، تنعكس سلباً على سوق العمل وقد تتسبب باندلاع صراعات كما حدث في مناطق أخرى من العالم"، مبينا ان " تتمتع بمقومات تجعلها قادرة على لعب دور محوري في معالجة الأزمة البيئية، بفضل مساحاتها ، وتوفر مصادر المياه، وابتعادها عن مصادر التلوث، فضلاً عن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة".وشدد "على أن تحقيق هذا الدور يتطلب دعماً من وحكومة إقليم "، لافتا الى ان "كمية الأمطار لم تتجاوز نصف كمية العام الماضي، إلا أنه اعتبر أن هذه النسبة لا تمثل خطرًا على التصحر في السليمانية، إذ أن التصحر لا يُقاس بسنة واحدة فقط".وذكر أن "إدارة السليمانية طلبت من حكومة الإقليم تخصيص مليار وخمسمئة مليون دينار لإقامة مشاريع إيصال المياه العذبة لبعض المناطق، وقد وافقت حكومة الإقليم على تخصيص هذه المبالغ، ما سيسهم في تنفيذ المشاريع وضمان وصول المياه للمواطنين".