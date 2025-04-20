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محافظة تحذر من موجات نزوح جماعي
محليات
2025-04-20 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,263 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
حذر محافظ
السليمانية
هافال أبو بكر
، من موجات نزوح جماعي في المحافظة.
وقال
أبو بكر
في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل
السومرية نيوز
، ان "مشاكل التصحر والتلوث تهدد بموجات هجرة من محافظات الوسط والجنوب باتجاه مناطق
إقليم كردستان
، مما قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وجغرافية، تنعكس سلباً على سوق العمل وقد تتسبب باندلاع صراعات كما حدث في مناطق أخرى من العالم"، مبينا ان "
السليمانية
تتمتع بمقومات تجعلها قادرة على لعب دور محوري في معالجة الأزمة البيئية، بفضل مساحاتها
الخضراء
، وتوفر مصادر المياه، وابتعادها عن مصادر التلوث، فضلاً عن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة".
وشدد "على أن تحقيق هذا الدور يتطلب دعماً من
الحكومة الاتحادية
وحكومة إقليم
كردستان
"، لافتا الى ان "كمية الأمطار لم تتجاوز نصف كمية العام الماضي، إلا أنه اعتبر أن هذه النسبة لا تمثل خطرًا على التصحر في السليمانية، إذ أن التصحر لا يُقاس بسنة واحدة فقط".
وذكر أن "إدارة السليمانية طلبت من حكومة الإقليم تخصيص مليار وخمسمئة مليون دينار لإقامة مشاريع إيصال المياه العذبة لبعض المناطق، وقد وافقت حكومة الإقليم على تخصيص هذه المبالغ، ما سيسهم في تنفيذ المشاريع وضمان وصول المياه للمواطنين".
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