بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين

وبحسب فيديو تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي، ان "عاصفة ترابية دخلت قضاء القائم من الجهة الغربية وهي متجهة نحو والمحافظات الأخرى".وأضافوا ان "العاصفة أدت الى ضعف مدى الرؤية وخاصة على الطرق الخارجية".