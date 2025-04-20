الزراعة: لا تشتروا هذه اللحوم وتأكدوا من الختم

وقال المسؤول في دائرة البيطرة التابعة للوزارة زياد عجيل للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "لجان الرقابة والتفتيش في شعبة المجازر التابعة لدوائر البيطرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، نفذت 250 حملة تفتيشية في والمحافظات للحد من ظاهرة الجزر العشوائي، والتي باتت تشكّل سلوكًا غير صحي ومنتشرًا في عموم البلاد".

وأضاف، أن "الفرق التفتيشية تقوم بجولات ميدانية يومية في مناطق بغداد وباقي المحافظات، لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين الذين يمارسون الذبح خارج المجازر الرسمية"، مبيناً أن "الجولات التفتيشية غالبًا ما تسفر عن مصادرة كميات من اللحوم نتيجة الذبح العشوائي، وإتلاف كميات أخرى تُعدّ غير صالحة للاستهلاك البشري".

وأوضح عجيل، أن "مهام الفرق تشمل أيضًا محاسبة أصحاب محال بيع اللحوم، وتوجيههم بضرورة إجراء الذبح داخل المجازر الرسمية المرخصة وتحت إشراف بيطري، على أن تكون اللحوم مختومة بختم المجزرة بعد فحصها".

وأشار إلى أن "عدد المجازر العاملة تحت إشراف قسم المجازر في بغداد يبلغ أربع مجازر موزعة بين جانبي ، إلى جانب 41 مجزرة أخرى منتشرة في المحافظات كافة باستثناء محافظات ، وتخضع جميعها لإشراف الأطباء البيطريين".

وحث المواطنين على "تجنب شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، والتأكد من وجود الأختام الصحية الرسمية على اللحوم المعروضة للبيع".

يذكر أن أعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية الذي ينتقل للإنسان عبر المواشي المصابة.