الاتصالات تطلق منصة الكترونية لنظام إصدار الهويات وتخاويل المركبات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "برعاية وزيرة الاتصالات وفي إطار تنفيذ التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، اطلق قسم تكنولوجيا المعلومات منصة متطورة لأتمتة أنظمة عمل وذلك بإصدار الهويات وتخاويل المركبات والأفراد وشركات القطاع الخاص بواسطة إستمارة تسجيل الكترونية".وأضاف ان "هذه المبادرة تاتي كخطوة أساسية ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى جعل ( وزارة بلا ورق ) لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتعزز من تجربة المواطن في الحصول على الرقمية ".وأكدت ان "هذه المنصة تعد جزءاً مهماً من سلسلة برامج وأنظمة ذكية متطورة تعمل الوزارة على إصدارها في سبيل دعم التحول الرقمي الشامل وتوفير بيئة الكترونية متكاملة تسهم بتحسين جودة الخدمات وتقليل الإعتماد على المعاملات الورقية مما يساعد على رفع كفاءة الأداء المؤسسي".