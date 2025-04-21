وقفة احتجاجية لفلاحي واسط تغلق بوابة حقل الأحدب النفطي

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "المئات من الفلاحين الغاضبين تجمعوا اليوم أمام حقل الأحد النفطي غرب مدينة ".وأضاف المصدر، أن "الوقفة جاءت احتجاجا على ما تعرض اليه المزارعون يوم أمس الاحد من اعتداءات وتجاوزات من قبل قوات مكافحة الشغب".وتابع المصدر، أن "المتظاهرين الغاضبين طالبوا بإقالة قائد شرطة المحافظة والمحافظ، متهمينهما بإعطاء الأمر لقوات الشغب باستخدام العنف تجاه المتظاهرين".