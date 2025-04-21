من ذي قار.. السوداني يطلق ثلاثة مشاريع إستراتيجية بالمحافظة

نيوزـ محليات





أعلن رئيس ، اليوم الاثنين، اطلاق الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع ستراتيجية بمحافظة



وذكر في بيان، ورد للسومرية نيوز ان " إطلاق الاعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع بكلفة كلية تصل الى ( 2.195 ) تريليون دينار، وهي؛



1- مشروع محطة كهرباء المركبة سعة 921 ميكاواط باستخدام الغاز الطبيعي.



2- مشروع المتكاملة في الناصرية التي تضم 7 مستشفيات بسعة كلية 700 سرير.



3- مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ. وذكر في بيان، ورد للسومرية نيوز ان " إطلاق الاعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع بكلفة كلية تصل الى ( 2.195 ) تريليون دينار، وهي؛1- مشروع محطة كهرباء المركبة سعة 921 ميكاواط باستخدام الغاز الطبيعي.2- مشروع المتكاملة في الناصرية التي تضم 7 مستشفيات بسعة كلية 700 سرير.3- مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ.

ويمثل مشروع محطة كهرباء الناصرية المركبة سعة 921 ميكاواط الذي تنفذه الألمانية، ضمن حدود محطّة الناصرية البخارية، واحداً من المشاريع المهمة التي ستعزز مستوى تجهيز الكهرباء في المنظومة الوطنية، وسيعتمد المشروع على العمل باستعمال الغاز الطبيعي، مع إمكانية اعتماد تقنية الخلط مع الهيدروجين في المستقبل.