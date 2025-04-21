تأثيرات قادمة من شبه الجزيرة وأمطار محتملة في عدة محافظات.. ملخص حالة الطقس

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأجواء ستكون صحوة الى غائمة جزئياً بتأثير منخفض جوي جاف نسبياً يندفع من ، فيما ستكون الفرص واردة لهطول زخات أمطار خفيفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق متفرقة من مدن ، دهوك، ، جنوب ، ، وشمال مدينتي وميسان".وتابعت، ان "درجات الحرارة ترتفع في اغلب مدن البلاد والأجواء نهارا حارة نسبيا ومعتدلة ليلا، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد لتصل سرعة هباتها الى 40 كم بالساعة مسببة تصاعد للغبار والاتربة".وأضافت، ان "طقس ليوم الثلاثاء في المنطقتان الوسطى والشمالية غائم جزئي الى غائم عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون صحو، أما الطقس في فيكون صحو عدا اقسامها الشرقية فيكون غائم مع هطول زخات مطر متوسطة الشدة في يتحسن الطقس تدريجياً، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد".واشارت الى ان "حالة الطقس ليوم الأربعاء، صحو إلى غائم جزئي في عموم البلاد مع فرصة مطر فوق في ، فيما ستكون الرياح المنطقتان الوسطى والشمالية تكون الرياح في الأقسام الشرقية منهما شمالية غربية بينما تكون الأقسام الغربية منهما جنوبية شرقية، مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".