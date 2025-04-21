رجل مسن "يتبوّل" على نفسه والتهمة ضد مديرة فرع لمصرف الرشيد.. ما القصة؟ (فيديو)

ويقول مصدر الفيديو المصور، ان الرجل مريض وحاول الدخول الى الحمامات اثناء وجوده في فرع راغبة خاتون لكن تم منعه من دخول من قبل مديرة الفرع، كما يؤشر الفيديو عدم وجود خدمات وصحيات داخل هذه المصارف التي يراجعها كبار السن من المتقاعدين واغلبهم مرضى بالسكر ما يعني حاجتهم المستمرة لدخول الحمام.لكن لم يتسن للسومرية نيوز التحقق من أصل القصة، وكيف ان مديرة الفرع هي من منعته، وما اذا كان المقصود انه تم منعه من موظف او عامل خدمات وابلاغه ان "الدخول هنا ممنوع بأمر من المديرة"، وما اذا كان الرجل حاول استخدام حماما مخصصا للمديرة او للموظفين وليس للمواطنين، فجميع هذه الأسئلة كفيلة بتوضيح القصة، ومن هنا تؤكد ان حق الرد مكفول لادارة مصرف فرع راغبة خاتون بشأن هذه القصة.