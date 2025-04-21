فلاحو النجف يتظاهرون في ساحة الصدرين.. هذه مطالبهم (صور)

وقال مراسل ، إن تظاهرة المزارعين في تظاهروا اليوم احتجاجا على تأخر التعويضات وعدم استلام المحصول المزروع في مزارعهم.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا أيضا بتعديل الخطة لموسم الحنطة الحالي، وأيضا تعديل الخطة الزراعية لـ"إنصاف قوتهم وقوت عوائلهم"، بحسب مطالبهم المكتوبة في اليافطات المرفوعة أثناء التظاهرات.