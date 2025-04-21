الإعلام والاتصالات تعلن شروط الترشح لجائزة التميز الإعلامي العربي

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دعت والاتصالات، اليوم الاثنين، المؤسسات والأفراد للترشح لجائزة الإعلامي العربي.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيمنح مجلس وزراء الاعلام العرب جوائز قيمة للفائزين في المسابقة وفق الشروط التالية: