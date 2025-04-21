السوداني يعزي بوفاة البابا فرنسيس: قضى عمرا مديدا في خدمة الإنسانية

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قدم رئيس ، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة الحبر الأعظم .





وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الحبر الأعظم رئيس قداسة ‌ بعد عمر مديد قضاه في خدمة الإنسانية وتعميق الروابط بين شعوب الأرض والعمل على تعزيز السلام".