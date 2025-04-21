أجواء سوداء في البصرة.. محتجون يغلقون شارعاً ويحرقون الإطارات

وقال مراسل ، إن محتجين أقدموا على حرق اطارات في داخل مركز ؛ رفضا لتوجيه يلزم بإزالة دور عشوائية محاذية لشارع .وبين، أن هذه الدور العشوائية تمتد من تقاطع الكزيزة إلى تقاطع العسكري، .