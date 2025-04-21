توجيه عاجل من وزير الكهرباء استعدادا للصيف المقبل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزير أجرى زيارة ميدانية إلى ، اطلع خلالها على سير أعمال الصيانة الجارية في الوحدتين الأولى والثانية من المحطة".وأضافت "أعمال الصيانة التي جاءت بتوجيه مباشر من الوزير، شملت عدداً من الأعمال الفنية المتخصصة، من بينها: إعادة لف المولد واستبدال مرحلة الضغط العالي للتوربين، استبدال ريش مرحلة الضغط الواطئ للتوربين، صيانة المراجل البخارية، تأهيل مضخات التغذية".وشدد الوزير على "أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز أعمال الصيانة"، مؤكداً "ضرورة دخول الوحدات إلى الخدمة ضمن قبل حلول فصل الصيف، للمساهمة في تعزيز استقرار منظومة وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الذروة".