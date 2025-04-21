توصيات عاجلة للعراقيين تلافيا من الإصابة بمرض خطير

وقال ، خلال مؤتمر صحفي تابعته إن "الإجراءات يجب أن تركز بشكل خاص على ربات المنزل، نظراً لتعاملهن المباشر مع اللحوم، ويجب الالتزام باستخدام القفازات وسكاكين مخصصة لتقطيع اللحوم، بالإضافة إلى غسلها جيداً وطهيها بشكل كامل".ولفت، إلى أن "الحمى النزفية لا تنتقل عبر اللحوم في حال اتباع التعليمات الصحية داخل المنزل، مما يساهم في القضاء على أحد أهم مسارات انتقال العدوى".وتابع، "يجب على مربي المواشي الالتزام بالتعليمات البيطرية ومراجعة المؤسسات المختصة لأغراض التلقيح"، داعياً القصّابين الى "ارتداء القفازات وتجنب التعامل المباشر مع المخلفات الحيوانية مثل الدماء، واستخدام المعقمات وتطهير محال القصابة لمنع انتشار الفيروس".وأكد، أن "اتباع هذه الإجراءات كفيل بالقضاء على 90% من طرق انتقال المرض"، لافتا إلى أن " مستمرة بتنفيذ الإجراءات المهنية، كما سيتم إعلان الموقف الوبائي أسبوعياً".ودعا، "وسائل الإعلام لنقل المعلومات من مصادرها الرسمية، وخاصة وزارة "، منوهاً بأن "الوضع الوبائي للحمى النزفية لا يزال تحت السيطرة، وأن نسبة الإصابات الأكبر تتركز في ".