مصرف الرافدين يدعو المواطنين الى اغتنام فرصة استثمارية آمنة

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "انسجامًا مع توجهات والبنك المركزي العراقي، نقدم للمواطنين والمستثمرين فرصة استثمارية مميزة عبر الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية، المطروحة للاكتتاب ابتداءً من 20 نيسان 2025 ولغاية 20 أيار 2025، ضمن فئتين تحققان عوائد ثابتة ومجزية:تفاصيل السندات المطروحة:1.سند استثماري بقيمة (500,000) دينار• عائد سنوي: 8%• مدة الاستثمار: سنتان• دفع الفوائد: كل ستة أشهر2. سند استثماري بقيمة (1,000,000) دينار• عائد سنوي: 10%• مدة الاستثمار: أربع سنوات• دفع الفوائد: كل ستة أشهرلماذا تستثمر معنا؟• عائد مضمون وثابت أعلى من العائدات المصرفية التقليدية• استثمار وطني مدعوم من الدولة المالية والبنك المركزي• فرصة مثالية لأصحاب الادخار والباحثين عن استثمار آمن• متاح للأفراد والشركاتودعا المصرف الى "اغتنام هذه الفرصة الاستثمارية المجزية عبر التوجه إلى أقرب فرع من فروعه في والمحافظات لتقديم طلب الشراء والاستفادة من مزايا هذا الإصدار".