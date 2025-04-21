العدل: إحباط محاولات استيلاء على عقارات عبر وكالات مزورة في الخارج

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية، إن "جميع دوائر وعددها 136 دائرة، ترتبط إدارياً ولوجستياً بدائرة التسجيل العقاري في "، مبيناً أن "هذا الترابط ساهم في استعادة أرشيف سجلات تم إحراقها خلال الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم ".

وأضاف، أن "وزير العدل وجه بحفظ نسخة من جميع سجلات التسجيل العقاري لدى لمجلس الوزراء، وأخرى لدى البنك المركزي، لضمان حقوق المواطنين ومنع التلاعب أو الضياع".

ولفت إلى أن "هناك حالات تزوير تتم من خلال وكالات واردة من الخارج، ويتم كشفها عبر تقاطع المعلومات مع بغداد، ومن خلال النافذة الإلكترونية ووزارة الخارجية، كما هو الحال مع السندات العقارية المزورة".

وحول خدمة السند الإلكتروني، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن الحصول عليه "يتم إدخال رقم العقار (عبر أور الإلكترونية) وتصل رسالة إلى المواطن تحتوي على معلومات العقار، بما في ذلك الخريطة والسند، أما فيما يتعلق بالوكالات، فقد كانت صحة الصدور تستغرق 3 إلى 4 أشهر، واليوم تتم بشكل إلكتروني، وكذلك رفع الحجوزات".

وأكد أن "الحجز بات يمكن رفعه خلال 24 ساعة عبر نظام إلكتروني مرتبط بمجلس ، ويتم تعميمه على جميع الجهات المختصة".