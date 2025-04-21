دخل عليه من الزجاج.. حلاق يتلقى طعنة من ستيني بالديوانية (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً يعمل (حلاق) تعرض لاعتداء بطعنة سكين من رجل ستيني في قضاء غربي ".وأضاف، أن "الحلاق نقل على إثر الطعنة إلى المستشفى، وحالته مستقرة"، ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول أسباب المشاجرة او الدوافع.ادناه الفيديو: