استمرار الأمطار في العراق والجمعة تعيدنا الى فصل الشتاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة في تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في ".وتابعت ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرار تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع في المنطقة الجنوبية"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".