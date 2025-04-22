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استمرار الأمطار في العراق والجمعة تعيدنا الى فصل الشتاء

محليات

2025-04-22 | 02:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استمرار الأمطار في العراق والجمعة تعيدنا الى فصل الشتاء
3,939 شوهد

السومرية نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تساقط الامطار في البلاد للأيام المقبلة، مع تصاعد للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".
وتابعت ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرار تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع في المنطقة الجنوبية"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".
 
وأكدت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء ستكون في المثنى والنجف والديوانية وكربلاء وبابل وواسط وميسان وذي قار 40 مئوية، وبغداد 39 ودهوك والسليمانية 31 واربيل 33".
 

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