البدء بأولى خطوات مشروع الحزام الأخضر لمدينة العمارة

وقال المحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي ان هذه "الخطوة تأتي بناءً على المقترحات التي قدمتها والاستشارة التي تضمنت تحديد مسار جديد لإنشاء حزام يحيط بمدينة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة".وأعلن إدراج هذا المشروع ضمن خطة مشاريع العام 2025 بهدف الحدِّ من التلوث البيئي وتعزيز الغطاء النباتي".وأشار إلى "العمل على تحويل الجزء المنفذ من المرحلة الأولى من الحزام الأخضر الواقع شمال مدينة العمارة إلى متنزه عائلي نموذجي يمثل متنفساً حضارياً لأهالي ويشتمل على مساحات خضراء واسعة وألعاب أطفال، إضافة إلى جلسات عائلية".كما لفت إلى أنه "سيتم ربطه بالطريق العام – ميسان، وإيصال والإنارة إلى الطريق والمتنزه بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير بما يحقق الفائدة البيئية والترفيهية لأهالي المحافظة".