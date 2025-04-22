وفد قطري يزور منطقة السراي وشارع المتنبي ومبنى القشلة التراثي في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "وفدا من زار منطقة وشارع ومبنى التراثي ورافق الوفد الضيف احد الموظفين المختصين لتقديم شروحات مفيدة عن المواقع".وأضافت الهيئة، أن "الوفد الزائر اعرب عن سعادته لما وصل اليه في السنوات الاخيرة على المستوى الامني والعمراني والذي سيتيح الفرصة الى عودته بقوة لاستقطاب السياح العرب والأجانب لما يملكه من مقومات طبيعية واثارية وتراثية خصوصا وان يملك صفة حفاوة الاستقبال في كل مكان والذي يعبر اصالته وارثه الكبير" .وأشارت الهيئة الى ان "الزيارات العربية والاجنبية وبكافة المستويات قد ازدادت بشكل كبير بعد الحملات الترويجية الصحيحة للوضع في العراق ومواقعه السياحية والاثارية والتراثية بعد ان عانى لفترة طويلة من تزييف الحقائق في المواقع الالكترونية والاعلام حول الوضع الامني الا ان الجهود المتواصلة للشباب الواعي والقنوات الاعلامية الرصينة استطاعت النجاح في ايصال الحقائق واعادة توافد الزائرين اليه لما يملكه من ارث ثقافي واسع".