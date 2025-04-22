المفوضية تصدر تعليمات للنازحين تخص التحديث البايومتري لبطاقاتهم

أدناه التعليمات الجديدة:صوت مؤخراً، على تحديد 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.