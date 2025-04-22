المفوضية تحدد الفئات التي ستعتمد على بصمة الوجه في الانتخابات المقبلة

وقالت المتحدث باسم لـ ، ان "المفوضية شرعة بمرحلة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية منذ 15 نيسان الحالي"، مبينا انه "لدى دائرة شؤون الأحزاب التابعة للمفوضية اكثر من 326 حزبا مجز مسجلا لديه واكثر من 60 تحالفا سياسيا منذ 2015 وحتى الان".وأضافت ان "على هذه الأحزاب والتحالفات السياسية مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض ابداء الرغبة المشاركة في الانتخابات حتى 4 أيار المقبل"، مشيرة الى ان "عملية تحديث بيانات الناخبين بلغت اكثر من 700 الف حالة تحديث راجعوا في 1079 مركزا منتشرا في عموم ".وأكدت ان "المواليد الجديدة وهي 2007 يحق لهم المشاركة في الانتخابات".وبشأن من لم تظهر بصماتهم سابقا من الناخبين، اكدت الغلاي ان "المفوضية سعت لضمان حقهم من خلال ربط كاميرا بجهاز التحقق في يوم الاقتراع لاخذ صورة البايومترية للوجه وضمان حقه المشاركة في الانتخابات".