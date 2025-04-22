التربية تحدد مواعيد "الاجازة الاعتيادية"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، إن " توضح مواعيد بدء ومدة الاجازة الاعتيادية المطلوبة للطلبة الحاصلين على عدم ممانعة لإكمال دراستهم خارج على وفق قانون ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ للعام الدراسي ٢٠٢٥ وكما موضح في الأدنى: