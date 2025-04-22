بعد لقاء وفد اتحاد الجمعيات الفلاحية بالسوداني.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل الخطة الزراعية

وعقد ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، .وبحسب مصدر مطلع، قال لـ ، إنه "بناء على لقاء وفد الفلاحية بالسوداني، وافق مجلس الوزراء على تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي بشمول الأراضي الزراعية خارج الخطة أسوة بالأراضي داخل الخطة من حيث الضوابط والمستحقات".يذكر أن ، استقبل اليوم، رئيس للجمعيات الفلاحية التعاونية وليد حمد الكريطي، ونائب رئيس الاتحاد، رئيس مكرود البديري، حيث استمع الى الملاحظات المتعلقة بعمل الفلاحين، ووقف على طلباتهم، وما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة لإنجاح الموسم الزراعي.وأشار رئيس مجلس الوزراء الى حرص الحكومة على تلبية طلبات الفلاحين، وتقديم المساعدة لهم في كل المجالات الممكنة، ووجه بعرض المطالب على مجلس الوزراء من اجل اتخاذ القرارات اللازمة، وبما ينسجم مع توجه الحكومة وبرنامجها، الداعم للقطاع الزراعي وجميع القطاعات التي تنمي الاقتصاد غير النفطي وتعظم الناتج المحلي، وتسهم في الأمن الغذائي، وفق بيان رسمي.