مع "نظام مروري حديث".. آلية جديدة لتسجيل "السيارات" في العراق

وقال مدير المرور اللواء عدي ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المديرية مقبلة على إطلاق برنامج جديد يسمى (عين العراق)، وهو برنامج سيتيح للمواطن العراقي العديد من الخدمات"، مبيناً أنه "عند تحميل التطبيق سيحصل المواطن على مجمل الاعمال والخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية، ويمكنه البحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت في مجال المرور أو الجنسية، وسيتمكن من الحصول عليها بكل سهولة عبر هذا التطبيق".وأوضح أن "المديرية لديها كذلك نظام مروري سيتم العمل به قريبًا، وستكون هناك آلية جديدة لعملية تسجيل المركبات"، منوهاً بأن "العملية ستكون سلسة وبسيطة جدًا، من خلال استخدام الإلكترونية".