انتحار منتسب أمني شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار احد منتسبي باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن ".

وأضاف المصدر أن "اسباب الانتحار غير معروفة"، مشيرا الى أن "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادث".