الديوانية.. اعتقال متهمين بتسليب مواطن وضبط أسلحة بحوزتهم

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت قوة من شعبة سرقة السيارات في اجرام ، ضمت عدد من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على متهمين اثنين، بعد جمع المعلومات عنهم من قبل المصادر الخاصة، اعترفوا أثناء التحقيق الأصولي قيامهم بتسليب أحد المواطنين في منطقة ام قرب مطعم حضرموت وسرقة جهاز ومبلغ من المال منه، إضافة الى اخذ دراجة النارية نوع والتي كان يقودها تحت تهديد السلاح بعد الاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة".وأشارت الى انه "ضبط بحوزتهم أسلحة نارية (بندقية كلاشنكوف عدد٢ وبندقية سمنوف)"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة 442، بعد ان تم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واحيلوا للمحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل".