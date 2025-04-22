لقطات جديدة من الهجوم على مقهى "رضا علوان" في الكاظمية

وحصلت ، على فيديو ينشر لأول مرة تظهر فيه اللقطات الأولى للنزاع بين زبون واحد العاملين في المقهى.وفي وقت سابق، نشب نزاع بين العاملين في فرع وزبون يرتاد دائماً على المقهى بسبب قهوة تركية.ونشر على مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر اعتداء مواطن على العاملين في المقهى، بسبب قهوة تركية لم تعجب الزبون على حد قوله.وتطور النزاع بعد ذلك الى مجيء مجموعة من الأشخاص والتصادم مع العاملين بالكراسي والطاولات والهجوم على المقهى وتكسير الزجاج والنوافذ.ادناه الفيديو: