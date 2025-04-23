تأليف لجنة فنية لمعالجة الأراضي المحيطة بجامعة ذي قار

وذكرت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللجنة أُلفت بموجب أمر ديواني، وتضم في عضويتها نائب محافظ ، وممثلين من دائرة العقارات، والتسجيل العقاري، وبلدية ، بالإضافة إلى رئاسة . وتتابع اللجنة إجراءات تخصيص الأراضي المجاورة للجامعة وضمّها إلى الجامعي.وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مقر ، بحضور رئيسها كمال ، الذي أكد أن "هذا المشروع يُعد خطوة حيوية لتلبية احتياجات الطلبة وتطوير البيئة الجامعية في المحافظة".وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المساعد الإداري لرئيس الجامعة، ومعاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وقسم الإعمار والمشاريع في الجامعة. بحث المسارات القانونية والفنية والإدارية المتعلقة بعملية التخصيص؛ إذ توصّل المجتمعون إلى تفاهمات إيجابية تمهد للبدء بالإجراءات التنفيذية.