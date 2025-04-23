توضيح رسمي حول الموجة الغبارية

وقال الهيئة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوضع الجوي العام في البلاد يشهد حالة من عدم الاستقرار المرتبطة بتقلبات الطقس، وهو أمر معتاد في مثل هذا الوقت من السنة، خاصة في شهر نيسان المعروف بتكرار موجات الغبار".وأضاف، أن "الغبار الذي تأثرت به البلاد مؤخراً كان قادماً من ومن للبلاد، وقد سجل تأثيرًا ملحوظًا، لكنه تراجع حاليًا".وأشار إلى أن "المناطق الغربية والمكشوفة هي الأكثر تأثراً بهذه الموجة، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة، وفق النشرة الصادرة عن في الهيئة".وأوضح، أن "الغبار الحالي لا يتطلب إصدار تقرير طارئ، لأنه لم يصل إلى المستوى الكثيف أو المقلق الذي يعرقل الرؤية الأفقية أو يشكّل تهديدًا مباشراً على الملاحة الجوية أو الأنشطة الخارجية"، مبينًا أن "التقارير المفردة تُصدر عند وجود موجات غبار شديدة، وتُعد بمثابة رسمي للمؤسسات الحكومية والمواطنين لاتخاذ إجراءات وقائية".وأكد أن "بعض المناطق الجنوبية قد تشهد تأثيرات خفيفة للغبار، لكن دون مستويات مقلقة"، مشددًا على "أهمية ارتداء الكمامات، وخاصة من قبل المصابين بالأمراض التنفسية، مع توخي الحذر خلال القيادة على الطرق الخارجية بسبب تردي مدى الرؤية".وبين أن "شهر نيسان الحالي شهد غباراً أعلى من معدلات العام الماضي، خصوصاً في بدايته ونهايته، فيما تبقى أشهر تموز وآب أكثر الفترات عرضة لتكرار هذه الظواهر، بسبب التغير في درجات الحرارة والظروف المناخية المصاحبة"، لافتا الى ان "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً بدءاً من يوم غد، ما قد يساهم في تفاوت تأثيرات الغبار بين المناطق".