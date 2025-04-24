أرادت الموت فعثرت على الزوج.. فتاة نجفية تجد نصيبها بسبب محاولتها الانتحار

وقالت الشرطة، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من إنقاذ حياة فتاة من الإنتحار بعد تعرضها لتعنيف أسري مستمر دفعها إلى محاولة يائسة لإنهاء حياتها، وبفضل التدخل السريع والمهني والمتابعة المستمرة للحالة، تلقت الفتاة الدعم النفسي والمعنوي والمجتمعي اللازم لتجاوز محنتها والعدول عن فكرة الانتحار".وأضافت الشرطة انه "لم تتوقف جهود المجتمعية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للفتاة، وفي مبادرة لافتة تعكس الحس المجتمعي الرفيع، قامت الشرطة المجتمعية بمبادرة لتزويج الفتاة من أحد مرتادي المنتدى المناطقي بعد ان أبدى الطرفان رغبتهم في الزواج".وتابعت: "وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، حيث تمت مراسم الزواج وسط أجواء من والسرور، فيما عبرت عبرت الأسرة عن عميق شكرها وتقديرها "للشرطة المجتمعية على مساندتهم الإنسانية وجهودها المخلصة في إنهاء معاناتهم وإعادة الأمل إلى نفوسهم".والمنتديات المناطقية هي منتديات تنشأها الشرطة المجتعية في المناطق العراقية المختلفة وبحضور أبناء المناطق وتاسست لحل المشاكل المجتمعية في مناطقهم ووضع حلول للازمات التي يمرون بها.