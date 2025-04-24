الهجرة: لا يوجد حتى الآن موعد ثابت لإغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، أن التراجع الحالي في نسب العودة الطوعية للنازحين في المخيمات يعود إلى أسباب تتعلق بمواعيد الامتحانات ودراسة الطلبة، مشيراً إلى أن حركة العودة ستنشط مع نهاية السنة الدراسية الحالية في الشهر المقبل.وكشف جهاكير عن تسجيل نحو 300 أسرة من مختلف المكونات، التي تنوي العودة الطوعية في الأيام المقبلة. وأكد عزم الوزارة على تنفيذ البرامج والخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنازحين بهدف إنهاء ملف النزوح في .وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد ثابت لإغلاق مخيمات النازحين بشكل نهائي، لأن العودة تتم طواعية وتعتمد على رغبة النازحين وأسرهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.