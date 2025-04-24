الحمى القلاعية تستغل "انشغال" كركوك بالحمى النزفية وتفتك بـ200 رأس جاموس

وبعد شهرين من اعلان السلطات المعنية قرب القضاء على عدوى الحمى القلاعية التي ضرب بقوة في مناطق فضلا عن ، وثقت وبشكل مفاجئ نفوق قرابة 200 رأس من ، وسط غياب الإعلان الرسمي عن التوثيق او اتخاذ أي إجراءات.وقال احد مربي الجاموس، ان جميع الجواميس التي يمتلكها نفقت خلال 18 يوما، فيما قال مواطنون ان 200 رأس جاموس نفق خلال فترة قصيرة وهذه المرة الأولى التي ينفق فيها هذا العدد الكبير من الجواميس دفعة واحدة.ورجح المواطنون ان يكون تلوث المياه وراء نفوق الجواميس، لكن اخرين رجحوا أن النفوق وراءه إصابة بالحمى القلاعية كما حدث في شرق ونينوى خلال شهر شباط الماضي.وجاء هذا التطور بالتزامن مع انتشار مرض الحمى النزفية وتسجيل وفيات واصابات متصاعدة في ، حيث وصل عدد الوفيات في الحمى النزفية بكركوك الى 3 وفيات، وعلى ما يبدو ان كركوك منشغلة بالحمى النزفية التي تنتقل عبر لحوم الحيوانات لكنها تصيب وتقتل البشر وليس الحيوانات، مقارنة بالحمى القلاعية التي تقتل الحيوانات وليست خطيرة على البشر.