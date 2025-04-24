السوداني: منحنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وأمامنا إنجاز 7 مدن سكنية

وقال خلال افتتاح الأعمال التنفيذية للمشاريع الصناعية في كلمة تابعتها ، ان " الحكومة تسعى إلى تلبية متطلبات السوق المحلية"، مشيرا الى انه " وضعنا تسهيلات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال".وتابع، ان " هدفنا تلبية متطلبات السوق المحلية وإيقاف الاستيراد"، لافتا الى ان " القطاع الخاص شريك حقيقي مع الدولة".وأضاف، ان " هذه المعامل توفر فرص عمل وتخفض نسب البطالة"، مبينا ان " أمامنا 7 مدن سكنية وهذا يتطلب كم هائل من المواد الإنشائية".