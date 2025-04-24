نقيب الصحفيين يثمن جهود قبول مشاركة العراق بمهرجان كان السينمائي

ونقلت في بيان ورد لـ عن قوله خلال لقائه مستشار حسن إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ السينما العراقية التي يقبل فيها مشاركة بفيلم عراقي للفنان العراقي الشاب بالإضافة إلى المشاركة الأساسية للسينما العراقية من خلال فيلم سعيد افندي الذي انتج عام 1956 وأعيد تحديثه بزمن قياسي ليكون ضمن المواصفات الفنية العالمية التي تقبل فيها المشاركة بهذا المهرجان".

وأوضحت أن "فيلم سعيد افندي يعد كجزء من مشروع سينمائي وطني عراقي تقوم به لجنة خاصة بأشراف حسن السوداني مستشار رئيس الوزراء بالإضافة الى طاقم فرنسي متخصص لإعادة وتأهيل عدد من النشاطات السينمائية العراقية ذات البعد التاريخي الوطني".