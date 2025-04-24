نقيب الصحفيين يثمن جهود قبول مشاركة العراق بمهرجان كان السينمائي

ونقلت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز عن اللامي قوله خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء حسن السوداني إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ السينما العراقية التي يقبل فيها مشاركة العراق بفيلم عراقي للفنان العراقي الشاب حسن هادي بالإضافة إلى المشاركة الأساسية للسينما العراقية من خلال فيلم سعيد افندي الذي انتج عام 1956 وأعيد تحديثه بزمن قياسي ليكون ضمن المواصفات الفنية العالمية التي تقبل فيها المشاركة بهذا المهرجان".
وأوضحت النقابة أن "فيلم سعيد افندي يعد كجزء من مشروع سينمائي وطني عراقي تقوم به لجنة خاصة بأشراف حسن السوداني مستشار رئيس الوزراء بالإضافة الى طاقم فرنسي متخصص لإعادة ترميم وتأهيل عدد من النشاطات السينمائية العراقية ذات البعد التاريخي الوطني".