اندلاع حريق ببناية تجارية غربي بغداد

- محليات

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل بناية تجارية في غربي .

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع، مساء اليوم، داخل بناية تجارية ضمن في منطقة غربي ".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق لإخماده والسيطرة عليه"، دون معرفة ما إذا كان هناك عالقين في البناية.



