الرافدين في رسالة للعراقيين: ابدأوا بجني الأرباح

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "على المواطنين الكرام من حملة سندات إنجاز (الإصدارية الأولى والثالثة)، مراجعة فروع المصرف المنتشرة في وجميع المحافظات لاستلام الفوائد المستحقة، وذلك ضمن المحدد ووفق أعلى معايير الشفافية والالتزام".وأكد المصرف أن "الصرف يشمل كافة المستفيدين من هذه الإصدارات، مع التأكيد على أهمية إحضار المستمسكات الثبوتية لتسهيل وتسريع الإجراءات"، موضحا ان "هذه الخطوة تأكيدًا لحرص والمصرف على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ودعمًا لجهود الحكومة في تمويل المشاريع الحيوية، وتعزيز الثقة بسوق الأوراق ، وتحفيز الحركة الاستثمارية في البلاد".