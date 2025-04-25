هزتان تضربان العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "خريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لهذا اليوم الجمعة أشار الى تسجيل 4 هزات أرضية، توزعت كالتالي:-هزتان ارضية داخل الحدود العراقية في في-هزتان أرضية داخل الأراضي الإيرانيةوأضاف ان "قوة الهزات المسجلة تراوحت بين 1.7 الى 3.7 درجة على مقياس ريختر".