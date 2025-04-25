صلح هاتف فتاة ونسخ صورها الخاصة.. القبض على مبتز في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت دوريات نجدة وبالتنسيق مع إجرام الشعب، من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بتهديد وابتزاز مواطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي".وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بعد تلقي شكوى رسمية من مواطنة مخبرة بتعرضها للابتزاز من قبل شخص معروف من قبلها".وتابعت أنه "من خلال التحقيق تبين أن المتهم استغل عمله في مجال تصليح أجهزة الهواتف لنسخ محتويات هاتف الضحية، والتي تضمنت صوراً خاصة، واستخدمها لاحقاً للابتزاز".وبينت أنه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (432) من قانون العقوبات العراقي، والإجراءات القانونية مستمرة بحقه".