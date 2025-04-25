شاب يلقي مصرعه غرقاً في الموصل.. والبحث مستمر

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً بعمر 14 عاماً لقي مصرعه غرقاً في مياه نهر بمنطقة الرشيدية بالموصل".وأضاف، أن "الشرطة النهرية تواصل عمليات البحث للعثور على الجثة".