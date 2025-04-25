محذرة من الاحتيال.. هيئة الحج: لا يوجد "حج تجاري" ولا يمكن الحج بلا تصريح

وذكرت الهيئة في بيان لها، ورد لـ ، انه" مع كل موسم حج ترصد ظهور عمليات التحايل على المواطنين من قبل شركات وهمية واشخاص يدعون وجود التجاري".واشارت الى ان" الهيئة هي الجهة الرسمية في التي لها اتصال مباشر مع المسؤولة عن اعطاء (تصريح الحج) ومنح الفيز للعراقيين، اذ انه لا يمكن لا شخص الحج بلا تصريح، مبينة ان مقاعد الحج المخصصة للعراق توزع حصرا عن طريق الهيئة وعبر القرعة الالكترونية التي يفوز بها عدد من المواطنين الكرام".واهابت الهيئة بالمواطنين، عدم الانجرار خلف عمليات الاحتيال التي يمارسها بعض ضعاف النفوس والتي غرضها على الاغلب سرقة اموال المواطنين.