السوداني يثني على دور العشائر ويؤكد: العراق ارض بكر للاستثمار

وذكر بيان لمكتبه، ان " التقى، اليوم الجمعة، عدداً من شيوخ ووجهاء عبادة في العاصمة . وعبر في مستهل حديثه عن شكره لقبيلة عبادة على الدعوة الكريمة لسيادته، مثمنا المواقف الوطنية لأبنائها، وعلى رأسهم الشيخ عادل العصاد، وكذلك أشار الى دور العشائر العراقية الاصيلة في بناء الدولة، ومواقفها المشرفة في تلبيتها لفتوى المرجعية الرشيدة ومحاربة عصابات الإرهابية، وتضحيات أبنائها، من أجل وحدة وأمنه".واكد السوداني، على "دور العشائر في إسناد الدولة بهذه المرحلة المهمة من البناء والإعمار، مبيناً ان الحكومة جاءت في مرحلة عصيبة، لكنها استطاعت إعادة العلاقة بين السلطة وقواها السياسية مع الشعب، حيث وضعت برنامجا مثّل تطلعات المواطن بايجاد فرص العمل، وخفض الفقر وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، واصلاح الاقصاد".ولفت الى ان "العراق يمتلك موارد مهمة بالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة، ولابد من معالجة السياسة الخاطئة التي تعتمد على ايرادات النفط فقط"، مردفا: "قمنا خلال العامين والنصف الماضيين باصلاحات هيكلية ستظهر تباعا ، وقد بان أثرها في بعض الملفات".وتابع "يشهد العراق ثورة خدمية تنموية، وبرنامجنا الحكومي عالج كل الفجوات التنموية في عموم المحافظات وحسب احتياجاتها، مشيرا الى تنفيذ مشاريع في قطاعات والتربية والتعليم والخدمات البلدية المتعلقة بالبنى التحتية".واكمل السوداني، بالقول "قطعنا شوطا مهما في تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين ولازال امامنا الكثير، منوها الى اتخاذ حزمة اجراءات لتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص، وقدمنا تسهيلات للشركات المحلية والعربية والاجنبية".وذكر، انه " اطلقنا ، الذي يمثل الشريان الاقتصادي للعراق للعقود القادمة، وهو افضل الممرات التي تربط اسيا بأوروبا"، مؤكدا انه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، لدينا رؤية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبشكل يعود بالمنفعة على جميع العراقيين".واتم بالقول: "حافظنا على المصالح العليا لبلدنا، ولم نسمح بجر البلاد الى حافة الصراع والحروب، وان العراق يمارس دوره المحوري بالمنطقة، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون بلدنا والبلدان الاخرى".