الأعرجي يشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

– محليشدد ، اليوم السبت، على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال لمستشار في بيان ورد لـ نيوز، ان " ، استقبل بمكتبه اليوم السبت، رئيس كتلة دولة القانون النيابية ".وأضاف ان "اللقاء تناول استعراض مجمل الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، إلى جانب التأكيد على أهمية توحيد المواقف السياسية في التعاطي مع الملفات الإقليمية والدولية، وبما يدعم وحدة وأمن واستقرار والمنطقة".وشدد ، "على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يعجّل من إنجاز الملفات المتعلقة بخدمة المواطن، ويدعم الثقة بمؤسسات الدولة".