بالفيديو.. انهيار سقف جامع في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "سقف جامع الصديق في قضاء الطارمية شمال ، انهار اثناء اعمال الصب، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضاف انه "لم ترد حتى الان اية معلومات بوجود اصابات تذكر".