المحكمة الاتحادية العليا توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية في إسطنبول

وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ ، انه "جرى توقيع المذكرة، امس الجمعة، على هامش مشاركة رئيس في الملتقى العلمي الدستوري الذين تم في لمناسبة حلول الذكري الثالثة والستين لتأسيس وبحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء المحاكم الدولية وذلك بدعوة من نظيره قادر أزوكايا رئيس التركية".وأوضح، أن "مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال والعدالة الدستورية".