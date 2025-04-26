الحالة الثانية.. مستشفى كركوك تعلن وفاة أحد منتسبيها بالحمى النزفية

وذكر اعلام المستشفى في بيان ورد لـ ، أنه "تنعى كوادر ، ببالغ الحزن والأسى، المنتسبة المختبرية التي وافتها بعد صراع مع الحمى النزفية، أثناء أداء واجبها الإنساني في خدمة المرضى".وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي في ، بتسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية، فضلا عن تسجيل حالة إصابة لفتاة تعمل في .وتعد هذه الوفاة الحالة الثانية ضمن كوادر الطبية فيوسجلت ، وفق الاثنين الماضي، 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها حالتا وفاة منذ بداية العام 2025.وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز ، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.