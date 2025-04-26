حريق يلتهم أحد المجمعات التجارية وسط الديوانية.. والدفاع المدني تحاول السيطرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل أحد المجمعات التجارية وسط ، فيما اشار الى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحادث.



وأضاف، أن " الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة".

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع داخل أحد المجمعات التجارية وسط "، مشيرا الى أن "سيارات الدفاع المدني هرعت لمكان الحريق للسيطرة على الحريق".وأضاف، أن " الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة".