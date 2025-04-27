بصوت باكٍ.. رجل ستيني يوثق "صولة بلدية المنصور" على "كشك معيشته" في تقاطع الرواد (فيديو)

وقام صاحب الكشك وهو رجل كبير بالعمر يدعى أبو تبارك ويبلغ من العمر 60 عاما، بتوثيق كشكه المهدّم من قبل بلدية بينما تقوم كوادر البلدية برفع الإنقاذ وبقايا الكشك في عجلة جمع النفايات، فيما تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم الكشك بحسبما تحدث أبو تبارك للسومرية نيوز.وبين انه "يعيل عائلته منذ ثلاثين عاما في هذا الكشك، لكن بلدية المنصور أقدمت على هدمه بحجة التجاوز بينما يوجد هناك الكثير من المتجاوزين قرب الكشك لم يتم تهديم تجاوزاتهم".وناشد أبو تبارك الجهات المعنية بتوفير بديل له فهو رجل كبير في الستين من عمره ويعيل عائلة من 5 نفرات.