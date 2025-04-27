العدل تعلن استحداث شعبة الأمن السيبراني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "الوكيل الأقدم لوزارة العدل، أكد، اليوم، استحداث شعبة الأمن السيبراني ضمن هيكلية الأقدم، وبين أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني".وبيّن أن "الشعبة باشرت فور تأسيسها باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجان متخصصة للعمل على إعداد الشخصية، وتطوير تطبيقات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتحليل سلوك السجناء في الدوائر الإصلاحية، بما يسهم في دعم البرامج الإصلاحية وتحقيق الأهداف العدلية".وأضاف أن "الشعبة تضطلع بمهام مراقبة الأنظمة، وتحليل بياناتها، ورصد الثغرات الأمنية، إلى جانب العمل مع الجهات المختصة لتحديث سياسات الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية".وشدد التميمي على أن "الشعبة تواصل العمل على الاستجابة الفورية للحوادث الإلكترونية وتنفيذ عمليات مراقبة أمنية مستمرة لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية للوزارة".